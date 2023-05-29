Эксперт РА: Рынок замещающих облигаций может вырасти вдвое

После вступления в силу указа Президента об обязательном размещении замещающих облигаций сложились условия для стремительного развития этого рынка. Рынок обладает потенциалом к росту более чем вдвое до конца года, в зависимости от фактической доли участия российских эмитентов и возможных исключений из обязанности размещать замещающие облигации по согласованию с Правительством, отмечает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Аналитики считают, что есть возможности для формирования повышенного интереса к замещающим облигациям не только со стороны текущих держателей еврооблигаций российских эмитентов, но и со стороны новых потенциальных инвесторов. Этому могут способствовать повышенные уровни доходностей на замещающие облигации относительно локальных бумаг, высокий уровень кредитоспособности основных потенциальных эмитентов, ограниченность доступа к ценным бумагам с привязкой к иностранной валюте на долговом рынке. Эти факторы будут способствовать нормализации уровней доходностей замещающих облигаций в будущем.

На текущий момент объем рынка замещающих облигаций составляет 14 млрд долл. По прогнозу «Эксперт РА», рынок продолжит свой рост, достигнув порядка 22-32 млрд долл. к концу 2023 года.