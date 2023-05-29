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ВТБ выдал более миллиарда рублей по кредитам на малые суммы

Клиенты ВТБ с момента запуска банком кредитования на малые суммы оформили более 50 тысяч таких займов на сумму свыше миллиарда рублей. Средний чек в мае составил 21 тысячу рублей. Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

«Сегодня заемщики стали активнее интересоваться кредитами на небольшие суммы и короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. ВТБ усиливает работу с массовым сегментом, поэтому мы предложили своим клиентам отказаться от обращений в микрофинансовые организации и обратиться банк, где более выгодные кредиты с прозрачными условиями. Оценивая первые результаты после полноценного запуска продукта, мы видим растущий спрос среди клиентов ВТБ – суммарно выдано уже более миллиарда рублей», – комментирует Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского рынка кредитования наличными. По итогам четырёх месяцев нынешнего года банк предоставил клиентам более полумиллиона потребительских кредитов на 326 млрд рублей. Банк предлагает экспресс-кредиты, максимальную сумму займа до 30 млн рублей и сохраняет фокус на доступность кредитования: заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта для получения кредита до 300 тыс. рублей. и дополнительно справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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