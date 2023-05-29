Автомобили с пробегом в апреле обошлись россиянам в 490 млрд рублей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам апреля 2023 года. Согласно результатам исследования, в этом месяце жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 489,5 млрд рублей – на 64% больше, чем в апреле 2022-го (298,8 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 495,5 тыс. автомобилей с пробегом – на 41% больше, чем в апреле 2022 года (352,2 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая апрельские показатели с мартовскими, стоит отметить, что в объемах рынок чуть снизился (-0,4%), а его финансовая емкость немного увеличилась (+1,8%).

В апреле выросла доля затрат на покупку более возрастных автомобилей

В финансовой емкости рынка АСП выросла доля машин возрастных категорий «5 – 9 лет» (с 26,4% в апреле 2022 г. до 31,4% в апреле 2023 г.) и «10 лет и старше» (с 34% до 36,2%). Так, на первую из них в апреле нынешнего года россияне потратили 153,8 млрд рублей, а на вторую – 177,2 млрд рублей.

При этом на автомобили в возрасте до 5 лет в апреле было потрачено 158,5 млрд рублей, что составляет 32,4% от общих россиян на подержанные автомобили по сравнению с 39,6% в прошлогоднем апреле.

Сильнее всего увеличились затраты на покупку подержанных «корейцев»

Корейские марки показывают наибольший рост финансовой емкости на вторичном рынке. В апреле жители РФ приобрели 64,4 тыс. б/у корейских автомобилей на сумму 68,1 млрд рублей. Если в штуках «корейцы» к апрелю 2022 г. прибавили 53%, то в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+81%).

Впрочем, по доле затрат они только третьи: корейским маркам принадлежит лишь 13,9% потраченных средств, японским – 33,4%, а европейским – 38%. Именно «европейцы» и «японцы» остаются и самыми популярными автомобилями с пробегом в нашей стране. Так, в апреле было куплено 146 тысяч подержанных японских машин (на сумму 163,7 млрд рублей) и 119 тысяч – европейских (185,8 млрд рублей).

Что касается остальных брендов, то за месяц россияне также приобрели 115,1 тыс. б/у отечественных автомобилей (на 34,5 млрд рублей), 39,4 тыс. – американских (на 28,1 млрд рублей), 9,3 тыс. – китайских (на 8,8 млрд рублей). При этом все участники рынка имеют положительную динамику – как в штуках, так и в деньгах.

Сегмент SUV укрепляет позиции на «вторичке»

Кроссоверы и внедорожники наращивают свою долю на рынке автомобилей с пробегом. По итогам апреля в нашей стране было куплено 130,3 тыс. б/у автомобилей сегмента SUV, которые обошлись россиянам в 238,4 млрд рублей.

Если в объеме вторичного рынка кроссоверы и внедорожники занимают около половины (48,7%), то в структуре финансовой емкости – более четверти (26,3%). Отметим, что за год данные показатели увеличились – в апреле 2022 г. они составляли 47,6% и 22,9% соответственно.

В настоящее время сегмент SUV уступает на «вторичке» лишь автомобилям В-класса и только в объемах. Так, в апреле россияне стали обладателями 164,9 тыс. таких подержанных машин, что составляет ровно треть (33,3%) от общего количества. При этом потрачено на них было 70 млрд рублей, т.е. седьмая часть (14,3%) от всей суммы денег.

Также стоит отметить автомобили с пробегом С- и D-класса (53,5 млрд и 49,2 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых в структуре финансовой емкости превысила 10%. У всех остальных сегментов она оказалась ниже этого значения.

В апреле затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всех – среди минивэнов (в 2,6 раза). Менее других они выросли у б/у машин F-класса – лишь на 10%.

«Итоги апреля показывают, что доля автомобилей возрастом от 5 до 10 лет растет как в объеме рынка, так и в структуре финансовой емкости. А вот у машин до 5 лет она снижается. Это позволяет судить о том, что спрос на вторичном рынке смещается в сторону более возрастных автомобилей. Во многом это связано с увеличением сроков владения автомобилями в нашей стране», - объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«В последние несколько лет сегмент SUV был самым популярным на рынке новых автомобилей в России. Соответственно, эти модели все чаще появляются на вторичном рынке, поэтому их доля постоянно растет. А учитывая высокую средневзвешенную цену подержанных кроссоверов и внедорожников, становится вполне закономерным, что именно на их покупку россияне тратят больше всего денег», - отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.