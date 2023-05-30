Деловой туризм в Иркутской области: что не так?

«Мы были на Мальдивах и в Марокко, а теперь рассматриваем туры по России. Любим хороший сервис. Удивите нас!» – так выглядит запрос на организацию MICE-тура, который недавно получила Ассоциация «Байкальская виза». Эксперт компании Елена Дуберштейн на круглом столе по туризму в Центре «Мой бизнес» рассказала, почему у делового туризма большие перспективы и что надо сделать, чтобы успешно развивать его в Иркутской области.

Елена Дуберштейн, "Байкальская Виза".

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Фокус на внутренний рынок

Спрос на деловые мероприятия в России растёт, а уровень MICE-туризма (объединение дел с отдыхом) достиг допандемийного, отмечают федеральные эксперты.

– В Иркутске, правда, пока не так. Мы проанализировали информацию по загрузке отелей – деловых туристов в нашем регионе, увы, не так много, как хотелось бы. Но мы уверены, тренд дойдет и до нашего региона, – пояснила Елена Дуберштейн.

Федеральные эксперты отмечают также, что число крупных конгрессных мероприятий существенно сократилось в 2022 году. Из хороших новостей – MICE-туризм переориентируется на внутренний рынок. Этот тренд прослеживается и в Иркутской области, отмечает Елена.

– Задача Ассоциации «Байкальская виза» – это не только масштабная реновация номерного фонда, которую мы сейчас активно ведём, но и развитие MICE-туризма. В гостинице «Европа» мы уже подготовили этаж высококлассных номеров, в гостиничном комплексе «Звезда» и в «Байкальском соболе» (г. Байкальск) обновили 50% номерного фонда, в отеле «Маяк» готовим номера премиум-класса, где можно будет размещать самых высоких гостей. Когда приезжают гости из других городов, всегда стоит вопрос – где накормить и как удивить. Раньше иркутяне вели гостей в какие-то малопонятные заведения. Так вот сейчас в гостинице «Маяк» в Листвянке открылся новый ресторан «VYЮГА» с шикарным видом на Байкал, там прекрасная современная сибирская кухня и стильный интерьер. Все наши объекты, которые мы реновируем, позволят нам активнее развивать деловой туризм, ведь мы хорошо знаем запросы этого сегмента, – отметила Елена Дуберштейн.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Снять стресс и поднять корпоративный дух

В целом, бюджеты на MICE-туризм в 2023 году не растут, но при этом люди хотят больше внимания, сервиса либо набора услуг.

– Важная составляющая – авиабилет. Если год назад стоимость авиабилетов Москва-Иркутск-Москва составляла 12 тыс. руб., то сейчас порядка 25 тыс. руб. Но дорогие авиабилеты – это скорее проблема всей региональной отрасли туризма, а не только MICE, – говорит Елена.

Она отмечает, что корпоративные клиенты делают в последнее время акцент на INCENTIVE-туры.

– Заказчики практически всегда сочетают деловую повестку с программами на природе. И это понятно: стрессовые ситуации, с которыми сотрудники компаний сталкиваются в повседневной жизни, требуют эмоциональной разрядки, – рассуждает Елена. – Бизнес заинтересован снять стресс у сотрудников и мотивировать их на выполнение новых бизнес-задач. В числе первоочередных – сохранить высококвалифицированных сотрудников любой ценой. С чем столкнулась наша страна? Это демографическая яма, спрос на персонал превышает предложение, поэтому все активно удерживают сотрудников, поднимают корпоративный дух и это чувствуется по запросам в MICE-туризме.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Корпоративные клиенты довольно избалованы, ведь еще недавно эти задачи они решали в других странах.

– Вот классический запрос, который мы получили неделю назад: «Мы были на Мальдивах, в Марокко, в Грузии, Хорватии и др. Теперь рассматриваем туры по России. Любим хороший сервис. Удивите нас!». И удивляем!

Есть запрос и на промышленный туризм, говорит Елена, но в Иркутской области, несмотря на наличие программы и участников, нет пока сайта с консолидированной информацией, чтобы сформировать предложение для корпоративного заказчика.

– Важно понимать, что клиенту нужен уникальный продукт. Никто не пойдет на экскурсию на фабрику, которых 100 штук по России. Кроме того, клиентов редко интересует только музей, многим важно попасть на реальное производство.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Что не так?

Чего не хватает для развития делового туризма в Иркутской области?

Проблемы начинаются с размещения, говорит Елена. Байкал готов к комфортному приёму групп, пожалуй, только до 50 человек, а нужны варианты по размещению на 50-100 человек. VIP-формат размещения возможен только для мини-групп.

– У нас сейчас в работе реальная заявка. Крупная федеральная компания, 100 человек, размещение 5* на протяжении всего тура, причем размещение одноместное, бюджет не ограничен. Мечта, а не заявка. Но в Иркутске нет отеля уровня 5*, который мог бы принять 100 человек в одноместном размещении, а на Байкале и подавно. Мы даже в текущих реалиях, безусловно, сделали предложение клиенту. Конкурировали с Карелией. Карелия не удивила программой. По нашим оценкам, программа пребывания на Байкале получилась однозначно интереснее. Но близость Карелии к Москве решает много вопросов. Добраться до Карелии гораздо проще и дешевле, чем до Байкала. Бизнес-клиент ориентируется на внутренний рынок, но в то же время он хочет сервис, как на Сейшелах и Мальдивах при этом за разумные деньги.

Еще одна проблема – нет конкурентных турпродуктов по Иркутску.

– Гости готовы проводить в Иркутске и день, и два, но достойных турпродуктов пока нет. Для корпоративных групп важна комплексная программа с мастер-классами, театрализованными шоу, дегустациями, квестами. Мы действительно не знаем, чем удивлять корпоративных туристов. Мы сравнивали: есть качественный турпродукт в Коломне, в Ростове, в Казани, а в Иркутске пока - это точка роста. Нужен комплексный турпродукт, который можно достойно предложить на федеральный уровень.

По мнению эксперта «Байкальской визы», не хватает в регионе и масштабных мероприятий, фестивалей, которые могут стать магнитом для всех туристов.

– Да, у нас есть интересные идеи, но пока они не вышли на федеральный уровень. Не хватает таких масштабных фестивалей, как «Корюшка идёт», например, куда в этом году приехали 20 тыс. туристов или «Театральный дворик», в г. Тула, который посещают 120 000 чел. «Артбухта» - фестиваль современного искусства под открытым небом. Можем ли мы сделать подобные мероприятия? Однозначно можем! Есть «Звезды на Байкале», но этого недостаточно. Необходимо объединять усилия Минэкономразвития, Агентства по туризму региона, предпринимателям.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

*В ассоциацию «Байкальская Виза» входят 4 отеля, 10 ресторанов, 2 теплохода и туристическая компания

** MICE-туризм – область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Это переговоры, презентации, программы и туры для мотивации персонала, семинары, съезды, конференции, выставочные и имиджевые мероприятия.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», состоявшийся в День российского предпринимательства 26 мая, собрал в Иркутске более 500 участников. Мероприятие прошло в Центре Мой бизнес в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».