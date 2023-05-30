«Облигации сегодня интереснее акций». Сергей Малых, «Центум», – о замещающих бумагах и рынке физиков

Директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых считает облигации наиболее интересным активом для частных инвесторов. Последний год для этих бумаг стал по-настоящему «золотым временем». О том, почему замещающие облигации сегодня интереснее акций и каковы перспективы валютного рынка, он рассказал на круглом столе.

Выгодное замещение

По словам Сергея Малых, зарабатывать на облигациях сегодня могут не только инвесторы с большими капиталами, но и менее крупные игроки. Речь в первую очередь идет о замещающих бумагах. «Инвесторы покупали их на западе с дисконтом – сейчас они хотят выти в кэш. Появляются возможности, когда бумаги торгуются здесь даже дешевле, чем там. Для частных инвесторов это прекрасный момент, возможность зафиксировать на долгий срок хорошую доходность, 8-11%».

Плюсов у таких вложений немало: во-первых, никаких инфраструктурных рисков, которые были на западе, здесь нет: всё в российской юрисдикции. Во-вторых, купоны по облигациям привязаны к валюте, но выплачивать их будут в рублях. «Валюта у нас с января выросла существенно. Доходность у тех, кто вложился в облигации в начале года, когда проходила активная фаза замещения, сейчас составляет 30-40%».

По словам Сергея, в ближайшее время будут приходить новые свежие выпуски. «Мы ожидаем, что эмитентов законодательно принудят к размещению – помимо Газпрома, ММК, Лукойла появятся новые имена. Объём этих облигаций существенный, а порог входа – доступный для розничных инвесторов. Если там выпуски торговались по 100-200 тысяч долларов, то здесь номинал – 1000 долларов».

Изоляция и рынок физиков

Сергей Малых считает, что облигации сегодня более перспективны, чем акции. И дело не только в том, что «синица в руках» надежнее непредсказуемого «журавля». «Я не столь оптимистичен в прогнозах по росту акций, – поделился эксперт. – Хотим мы этого или нет, но санкции всё равно будут сказываться, сдавливать бизнес в его росте на длинной дистанции. Это, в свою очередь, отразится на динамике экономических показателей. Так что большого движения по акциям я не жду. Скорее всего, мы уйдем в определенную стагнацию».

Есть у «санкционной» медали и обратная сторона. Российский рынок стал очень локализованным, отрезанным от внешнего мира – и в этом можно найти определенные плюсы. «То, что происходит сейчас за границей с банковским кризисом, нас, скорее всего, никак не коснётся: мы в своей «песочнице», – пояснил Сергей. – Она у нас маленькая, а деньгам надо куда-то двигаться – и это будет толкать цены вверх».

Любопытно и то, что сегодня мы имеем дело с «рынком физиков»: их доля на Мосбирже достигла 81%. В этом есть определенные риски. «Мы можем оторваться от фундаментальных показателей и начать фонтанировать с точки зрения популярности отдельных бумаг. Понравилось – покупаем. И наоборот – на любую ситуацию частные инвесторы – очень эмоциональные по своей природе – могут отреагировать соответствующим образом. Рынок в этом случает скорректируется очень сильно. Одним словом, волатильности добавится однозначно».

Для понимания картины в целом, с точки зрения бизнеса рынку акций расти особо не на чем, но сейчас рынок во власти физиков. В условиях ограниченного списка инструментов, простыми словами, эффекта «узкого горлышка», он способен серьезно поднять в стоимости популярные бумаги. А рядом с безумной популярностью всегда находится и стремительная паника. Как более консервативный инвестор, я в такой ситуации стараюсь голосовать за более прогнозируемые и потенциально более интересные с точки зрения доходности инструменты – это замещенные валютные облигации.

«В рубль не верю»

Что касается рынка валюты, то здесь – настоящие качели: курс «мотает» вверх/вниз. «Центробанк сегодня практически не присутствует на рынке валюты, не влияет на него. Рынок стал сам по себе: есть импортёры, есть экспортеры. Когда эти потоки между собой не стыкуются, мы это сразу видим по динамике курса. Яркий пример – майские праздники. Импортёры отдыхают, экспортеры заваливают рынок – рубль сильно укрепляется. Импортёры возвращаются после праздников – мы сразу видим всплеск девальвации рубля».

Сергей Малых ожидает, что в ближайшей перспективе мы увидим некую стабилизацию курса между 82 и 77. Но в целом в рубль эксперт не верит: большой дефицит бюджета нужно чем-то закрывать, это будет сдавливать экономику. «Если выйдем из коридора 82, то, скорее всего, пойдём дальше, к 100. Но можем спокойно увидеть и 55 – потому что есть движения по санкциям, которые могут полностью перекрыть импорт в Россию. Всё это, разумеется, отразится на курсе».



Директор ИК "Центум" Сергей Малых

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