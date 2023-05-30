На дороге Иркутск- Листвянка планируют развивать придорожный сервис

Состояние автомобильной дороги Иркутск - Листвянка обсудили на совещании под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава Приангарья подчеркнул, что все дороги, которые ведут на Байкал, должны рассматриваться с точки зрения туристической привлекательности, комфорта и безопасности.

– Автомобильная дорога Иркутск – Листвянка является одной из важных транспортных артерий, соединяющих Иркутск и Байкал, одним из основных направлений туристического потока. Также вдоль трассы расположено множество садоводств, населенные пункты. Эта дорога имеет большое значение как для туристов, так и для местных жителей, и ее необходимо привести в порядок. Вдоль трассы обязательно должен развиваться придорожный сервис. Мы уже рассматриваем предложения общественности и бизнеса по решению этого вопроса, – отметил Игорь Кобзев.

В частности, учредитель группы компаний «Сфера Байкала», эксперт комитета Госдумы РФ по туризму Анатолий Казакевич от имени предпринимательского сообщества внес предложение определить в районе Байкальского тракта шесть точек для организации придорожного сервиса и мест отдыха. Например, на 28 километре, в районе поворота на «Зеленый мыс» предлагается сделать парк, обустроить пешеходные тропы, открыть санитарные комнаты, создать сопутствующую инфраструктуру.

Что касается непосредственно обновления трассы, то в настоящее время идут работы по текущему ремонту, восстановлению верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Иркутск – Листвянка и примыкающих к ней направлений. Стоимость основных работ по ремонту покрытия - более 561 млн рублей. Окончание работ запланировано на октябрь 2023 года.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, в рамках основных работ предусмотрен ремонт участка с 42 по 52 км, который включает восстановление мостов через реки Щегловка, Чернушка, Тальцинка, а также ручей без названия. Как заверил представитель подрядной организации, асфальтирование мостов будет завершено 10 июня.

В дополнение в настоящее время ведутся работы по корректировке отдельных разделов проектной документации по реконструкции автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке с 21 по 29 км. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет рассмотрена возможность реализации строительно-монтажных работ.