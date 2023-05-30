Сотрудники промплощадки РУСАЛ вместе со своими семьями высадили 68 саженцев в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
Более 50 заводчан и глава города Шелехова Алексей Тенигин приняли участие в традиционной экоакции по высадке растений в 3 микрорайоне вдоль технологической дороги.
Ольга Савичева, директор по экологии ИркАЗа:
- Благодарю всех, кто присоединился к акции. Экологические вопросы входят в число приоритетов компании РУСАЛ, мы всегда поддерживаем все городские акции, субботники, регулярно выступаем с собственными инициативами, и сегодня мы продолжим озеленять наш город. Вместе мы сделаем Шелехов экологичным, красивым, уютным и зеленым.
Мария Отченаш, руководитель программ БО Фонд "ЦСП":
- Я очень рада внести вклад в развитие и преображение нашего города. У меня есть чувство гордости от того, что мы ежегодно принимаем участие в таком важном мероприятии. Будем гулять тут через несколько лет и смотреть, как растут наши деревья.
Экологический марафон «Зеленая волна» проходит по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски ежегодно с 2017 года. Его организатором является Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа.