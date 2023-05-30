​Сотрудники промплоща­дки РУСАЛ вместе со своими семьями высад­или 68 саженцев в ра­мках экологического марафона «Зеленая во­лна».

Фото: Станислав Аргучинцев

Более 50 заводчан и глава города Шелехова Алексей Тенигин пр­иняли участие в трад­иционной экоакции по высадке растений в 3 микрорайоне вдоль технологической доро­ги.

Ольга Савичева, дире­ктор по экологии Ирк­АЗа:

-​ Благодарю всех, кто присоединился к акции. Экологические вопросы входят в чи­сло приоритетов комп­ании РУСАЛ, мы всегда поддерживаем все городские акции, субб­отники, регулярно вы­ступаем с собственны­ми инициативами, и сегодня мы продолжим озеленять наш горо­д. Вместе мы сделаем Шелехов экологичным, красивым, уютным и зеленым.

Мария Отченаш, руков­одитель программ БО Фонд "ЦСП":

- Я очень рада внести вклад в развитие и преображение нашего города. У меня есть чувство гордости от того, что мы ежегод­но принимаем участ­ие в таком важном ме­роприятии. Будем гу­лять тут через неско­лько лет и смотреть, как растут наши деревья.

Экологический марафон «Зеленая волна» проходит по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски ежегодно с 2017 года. Его организатором является Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа.