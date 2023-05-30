ВТБ Лизинг запустил маркетплейс автомобилей в лизинг

ВТБ Лизинг запускает цифровую платформу «Цифровой автолизинг», которая позволяет выбирать и приобретать автомобили в лизинг в онлайн формате. Теперь одобрение сделки займёт всего 5 минут, а получение коммерческого предложения и заключение договора лизинга происходит полностью онлайн. На маркетплейсе представлены как легковые автомобили, так и легкий коммерческий транспорт.

Клиент может любым удобным способом – с телефона или компьютера – найти необходимый для его бизнес-задач автомобиль и получить коммерческое предложение, подписать договор через ЭДО и забронировать машину в дилерском центре. В каталоге представлено подробное описание каждой модели, ее фотографии и технические характеристики. Официальным партнером маркетплейса на первом этапе развития проекта является крупнейший автомобильный дилер «Автомир».

«Сегодня бизнес все чаще выбирает способ покупки необходимых товаров и услуг дистанционно. Нам важно идти в ногу со временем, быть максимально технологичными и удобными для своих клиентов, поэтому мы разработали онлайн-платформу с доступным интерфейсом, которая позволяет приобрести автомобиль в лизинг в онлайн-формате максимально быстро и привычно. В дальнейшем мы планируем развивать платформу и расширять маркетплейс за счет партнерства с официальными дилерами, доработки дополнительных сервисов и услуг, таких как сервис подбора автомобиля по индивидуальному запросу клиента, а также получение автомобиля в день обращения», — отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

ГК ВТБ Лизинг – одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным Эксперт РА в 2022 году новый бизнес всех компаний на рынке в сегменте автотранспорта (легковой, грузовой, автобусы и спецтехника) совокупно составил 1,2 трлн руб.