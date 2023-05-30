Зарубежные компании обвиняют в выводе из РФ $36 млрд

Аналитик Максим Осадчий, применив принцип Парето, оценил масштаб вывода иностранными компаниями капитала из России в $36 млрд. Об этом сообщают «Известия».

За основу расчетов была принята информация ЦБ РФ. В течение года с марта 2022 по март 2023 года иностранные компании провели 200 сделок по реализации активов, причем лишь пятая часть продала активы стоимостью более $100 млн. Насколько верны расчеты Осадчего и как уход иностранного капитала повлиял на экономику.

Сумма потерь в $36 млрд не является значимой для российского рынка, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

– Это в два раза меньше товарооборота с Китаем за первые четыре месяца 2023 года ($73,15 млрд, по данным Главного таможенного управления КНР). То есть такая сумма без труда набирается и поступает на счета малых и средних российских компаний. Таким образом, ситуацию можно образно назвать «не так страшен черт». Кроме того, на нашей территории осталась большая часть основных средств и оборудования, но главное – кадров, которые умеют на нем работать. А запасные части, материалы и расходники, которые западные «партнеры» отказались поставлять, продолжают поступать на российский рынок за счет параллельного импорта, ввоза китайских аналогов и российского импортозамещения.