Сотрудники-релоканты есть в каждой четвертой российской компании

У 25% российских предприятий часть сотрудников находится за рубежом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Свыше половины работодателей, у которых есть сотрудники за рубежом, утверждают, что уехало менее 5% их команды. И только 8% компаний релоцировали более половины своего персонала. Всего же работников в других странах имеет четверть предприятий, следует из опроса hh.ru.

В свою очередь, 5% соискателей отметили, что в 2022 году у них была релокация за рубеж. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте 25-34 лет. Сферы их занятости: маркетинг, инвестиции, IT и продажи.

Пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь прошлого года, не стали для бизнеса стрессовым событием, так как опыт удаленки у большинства компаний уже был, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.