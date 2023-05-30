Новости

Сотрудники-релоканты есть в каждой четвертой российской компании

Читайте также:

Магнит для туристов. Анатолий Казакевич – о развитии турбизнеса на Байкале
30 мая 2023
Ювелиры предлагают ослабить требования к пунктам выдачи заказов маркетплейсов для развития торговли драгоценностями
30 мая 2023

У 25% российских предприятий часть сотрудников находится за рубежом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Свыше половины работодателей, у которых есть сотрудники за рубежом, утверждают, что уехало менее 5% их команды. И только 8% компаний релоцировали более половины своего персонала. Всего же работников в других странах имеет четверть предприятий, следует из опроса hh.ru.

В свою очередь, 5% соискателей отметили, что в 2022 году у них была релокация за рубеж. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте 25-34 лет. Сферы их занятости: маркетинг, инвестиции, IT и продажи.

Пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь прошлого года, не стали для бизнеса стрессовым событием, так как опыт удаленки у большинства компаний уже был, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1136)


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
Ивенты, диджитал и печать. Анастасия Скиба, Собака.ру в Иркутске – о секретах успеха иркутского lifestyle-медиа
Новому времени – новый босс. О перезагрузке бизнеса говорили в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес