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Реестр недобросовестных покупателей земли создан в России

О подписании соответствующего приказа главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским и регистрации его в Минюсте «Известиям» рассказали в пресс-службе ФАС.

– В реестр вошли сведения о недобросовестных участниках аукциона по продаже государственного или муниципального земельного участка или на право заключения договора аренды. Он используется органами власти при проведении торгов, чтобы исключить участие в них лиц, включенных в список, – пояснили в антимонопольной службе.

При этом там отметили, что ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. А сам реестр велся вручную в специальной таблице. Теперь эта информация будет размещена на платформе ГИС «Торги».

– Территориальные органы направляют сведения о недобросовестном участнике в ФАС России. Сотрудники центрального аппарата проводят проверку полученной информации и размещают ее в реестре, – пояснили в антимонопольной службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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