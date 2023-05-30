Число нарушений в продуктовом ритейле выросло десятикратно

В I квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2-10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФГИС «Единый реестр проверок».

Так, например, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116%, в «О’Кей», «Магните», «Перекрестке», «Дикси» – на 142–160%, в «Ленте», «Ашане» – на 245-264%, в «Красное & Белое» – на 975%, в «Светофоре» – на 1000% и так далее. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушениях условий хранения, недостоверных ценниках, фальсификате, рассказал Олег Павлов «Известиям».

В марте 2022 года в РФ изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий – как на плановый (по расписанию на год), так и на внеплановый контроль. Общественники полагают, что запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей. Поэтому в отношении розницы ОПИ попросила кабмин частично снять мораторий – речь идет о внеплановом надзоре.