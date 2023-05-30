Четкий список запрещенного лексикона просят от Роскомнадзора вещательные медиа

Письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций. Об этом узнали «Известия».

Торгово-промышленная палата РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить список бранных слов, запрещенных к использованию в СМИ. Авторы письма (есть в распоряжении «Известий») ссылаются на многочисленные жалобы со стороны телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ТПП. Представители СМИ отмечают, что Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, но нормы закона «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования».

«Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно», – говорится в письме ТПП.

Из-за этого даже сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора. А если очищать материалы, идущие в эфир, от спорных выражений – например, художественные фильмы – то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав, приводит позицию вещателей ТПП.