МТС разогнала LTE для лесозаготовителей поселка Чунский

МТС усилила LTE-сети в рабочем поселке Чунский Чунского района Иркутской области. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета в населенном пункте на треть.

Населенный пункт расположен вдоль железной дороги в окружении тайги, где большинство жителей занимаются лесозаготовительной деятельностью. После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету получили более десяти тысяч человек. Высокоскоростная сеть МТС покрывает жилые кварталы, всю территорию Чунского лесопромышленного комбината, берег Мурашовского пруда, а также сеть стала быстрее внутри помещений – в супермаркетах, районной больнице, железнодорожной станции.

«Чунский поселок распложён более чем в 800 километрах от областного центра Приангарья, и мы стремимся, чтобы скорость доступа в сеть в таких отдаленных населенных пунктах не уступала по качеству скорости любому крупному городу, а жителям было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами. Сейчас скорость интернета МТС позволяет чунарям смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, искать в сети лайфхаки для ведения сельского хозяйства, охоты и рыбалки, общаться по видео и всегда оставаться на связи с родными и близкими, а административным сотрудникам лесозаготовительных предприятий оптимизировать бизнес-процессы с помощью внедрения цифровых сервисов на производстве», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен также жителям Чунского района в поселках Веселый и Лесогорск.