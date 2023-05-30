ИркАЗ в тройке лучших предприятий Приангарья

Коллектив Иркутского алюминиевого завода наградили за победу в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» областного конкурса.

В Правительстве региона состоялось награждение муниципальных учреждений и предприятий за высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства по итогам 2022 года. Конкурс учрежден трехсторонней комиссией Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений для привлечения внимания работодателей и общественности к решению социально-трудовых вопросов.

Определили 19 лучших компаний, в число которых вошел Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа. Высокую оценку ИркАЗ получил благодаря реализации проектов ответственного социального управления и стратегии устойчивого развития бизнеса. Они направлены на улучшение условий труда, создание рабочих мест для нового поколения. Компания РУСАЛ обеспечивает сотрудников социальным пакетом: дотация на питание, медицинское обеспечение, детский отдых и новогодние подарки, санаторно-курортное лечение и обучение.

Большую роль в победе сыграла Первичная профсоюзная организация «ИркАЗ», благодаря высокой оценке коллективного договора и высокому проценту членства сотрудников промплощадки в Профсоюзе, которым руководит Анжелика Долгопольская.

Артем Фоминых, генеральный директор ИркАЗа:

- Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа – градообразующее предприятие. Невозможно представить Шелехов без ИркАЗа, который реализует многочисленные проекты. Ежегодно РУСАЛ выделяет средства на развитие города Шелехова и Шелеховского района в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Благодаря таким конкурсам мы можем увидеть, как предприятия заботятся о сотрудниках, создают достойные условия труда, а также реализуют социальные программы и проекты.

За последние десять лет на социальные и благотворительные проекты в городах ответственности РУСАЛ направил 212,5 миллиона долларов. Было построено и модернизировано более 250 социальных объектов. Социальная ответственность - традиция, заложенная еще основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаской много лет назад.