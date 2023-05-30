ВТБ сообщает о начале периода предварительного сбора заявок на размещение дополнительного выпуска акций

Банк ВТБ (далее – «Эмитент») объявляет о начале следующего этапа процесса по увеличению уставного капитала, одобренного акционерами 25 апреля 2023 года. Размещение (далее – «Размещение») дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») в объеме 9 300 000 000 000 шт. планируется на следующих условиях:

Цена размещения Акций будет определена Наблюдательным советом Эмитента по итогам предварительного сбора заявок, который начнется 30 мая 2023 года и завершится 1 июня 2023 года. Ожидаемая дата объявления цены Размещения Акций – 2 июня 2023 года;

Ожидается, что торги Акциями, выпущенными в рамках Размещения, начнутся на Московской бирже (далее – «Биржа») в течение дня, 2 июня 2023 года.

Окончательное количество размещаемых Акций и общий объем привлеченных по итогам Размещения средств будут определены в ходе Размещения и объявлены в установленном порядке.

Ключевые факты о Размещении:

Предполагаемая структура Размещения будет состоять из (i) приобретения размещаемых Акций через преимущественное право владельцами обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированными в реестре по состоянию на 31 марта 2023 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату; и (ii) биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов (далее – «Открытая подписка»);

Акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения Акций с 23 мая 2023 года и до 1 июня 2023 года (включительно). После подачи заявки на приобретение Акций путем осуществления преимущественного права акционеры должны будут произвести оплату Акций. Акционеры, не осуществившие оплату в установленный срок, не смогут получить Акции. Срок оплаты будет установлен и объявлен отдельно после утверждения Наблюдательным советом Эмитента цены за Акцию;

Акции, на которые не будут поданы заявки на приобретения в рамках осуществления преимущественного права, будут размещены среди неограниченного круга лиц в рамках активации заявок по итогам их предварительного сбора. Эмитент намерен удовлетворить максимальный объем поступивших заявок, соответствующих изложенным в настоящем сообщении требованиям в пределах объема Акций, доступных для Размещения, при этом Эмитент оставляет за собой право удовлетворять заявки вне преимущественного права по своему усмотрению;

Количество размещаемых Акций может быть ниже 9 300 000 000 000 и зависит от осуществления акционерами преимущественного права и результатов Открытой подписки. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права и Открытой подписки, будут аннулированы;

Эмитент планирует использовать средства, привлеченные в ходе Размещения, на общие корпоративные цели;

Существующие обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на Бирже и включены в Первый уровень котировального списка. После размещения выпуски акций Эмитента будут объединены, то есть размещаемые Акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Бирже.

Ключевая информация о предварительном сборе заявок:

В течение периода предварительного сбора адресных заявок участники торгов подают в адрес ВТБ адресные заявки с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – «Правила») и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок предварительной подачи адресных заявок устанавливаются Биржей.

Установленная дата (время) окончания периода предварительного сбора адресных заявок может быть изменена не позднее истечения срока ранее установленного периода. Информация об этом раскрывается в ленте новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ» не позднее истечения срока ранее установленного периода предварительного сбора адресных заявок, а в случае изменения даты окончания периода предварительного сбора адресных заявок на более раннюю, не позднее чем за один день до наступления такой более ранней даты.

В течение указанного периода потенциальные приобретатели акций могут подать заявки двух типов:

‒ на покупку определенного количества акций с указанием максимальной цены покупки одной акции. В данном случае заявка должна содержать максимальную цену покупки одной акции, количество акций в целом числовом выражении, кратное количеству акций, составляющих один лот – 10 000 шт.; и

‒ на покупку любого целого количества акций без определения их количества и цены покупки за одну акцию. В данном случае заявка должна содержать максимальную общую сумму покупки акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов;

Также в заявке должны указываться код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, и иные сведения в соответствии с Правилами;

Размещение дробных акций не допускается, за исключением случаев размещения акций в порядке осуществления преимущественного права;

Заявки активируются на дату начала размещения акций. При этом датой начала размещения акций является дата раскрытия информации о цене размещения акций, которая будет определена Наблюдательным советом Эмитента 2 июня 2023 года;

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.