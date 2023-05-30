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За год московские пентхаусы подорожали на 35%

Средняя цена квадрата составила 1 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м пентхаусов и двухуровневых объектов в столице за год выросла на 35%, с 814 тыс. рублей до 1,1 млн рублей. Средняя цена лота при этом составляет 232 млн рублей (прибавила 55% за 12 месяцев.

По данным экспертов, на первичном рынке «старой» Москвы в реализации находится 51,5 тыс. квартир и апартаментов.

На долю пентхаусов и двухуровневых лотов приходится 0,2%. За год объем предложения увеличился в два раза, с 55 штук до 119 штук в продаже. При этом, по информации специалистов, самый большой по площади и наиболее дорогой пентхаус находится в Западном административном округе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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