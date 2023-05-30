Названы причины отказа покупателей от вторички

Самая распространенная причина – повышенная ставки по ипотеке, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Доля отказов от приобретения вторичных квартир по данному основанию из общей массы несостоявшихся сделок составляет 65%. Потенциальные покупатели после расчета ежемесячного платежа и получения информации о переплате по кредиту за весь период принимают решение о приобретении квартиры в новостройке, напомнили в компании.

«Второй причиной является состояние квартиры. 25% всех клиентов-отказников – граждане, которые не хотят вкладываться в капитальный ремонт и не могут комфортно проживать в предлагаемой квартире сразу же после покупки. Большая часть людей принимает такое решение после первичного просмотра выбранного ими лота», – рассказали аналитики.

Третьей частой причиной отказа является состояние дома и управляющая компания, которая его обслуживает, отметили в компании. По данным экспертов, доля отказавшихся из-за этого равна 10%.