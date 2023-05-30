В Иркутске и Усть-Куте 23-25 июня пройдет II Межрегиональный шахматный турнир на призы ИНК

В Иркутске и Усть-Куте состоится II Межрегиональный шахматный турнир «Территория будущего» на призы Иркутской нефтяной компании (ИНК).

В этом году прямая трансляция турнира с комментированием профессионалов пройдет на популярном в России шахматном YouTube-канале Crestbook шахматы, а также на YouTube-канале ИНК.

Встречи игроков пройдут на нескольких площадках: онлайн, в офисах Иркутской нефтяной компании и ПАО Сбербанк в Иркутске, в штабе строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

Онлайн-турнир запланирован 23 июня среди сотрудников ИНК и приглашенных шахматистов. Матчевые встречи между сборными Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии состоятся 24 июня. Также в этот день пройдут открытые турниры по молниеносным шахматам в Иркутске и в Усть-Куте.

Командный турнир между сборными командами ООО «ИНК», АО «СУЭК», ПАО Байкальский банк «Сбербанк», ПАО Мирнинский ГОК АК «Алроса», а также сеанс одновременной игры для детей с международным гроссмейстером будут организованы 25 июня.

Организаторы мероприятия – Иркутская нефтяная компания и Федерация шахмат Иркутской области. Победители, призеры и участники получат денежные призы и памятные подарки.