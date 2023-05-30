Половину курортной недвижимости покупают для сезонного проживания

Аналитики консалтинговой компании NF Group совместно с девелоперской компанией FIVE провели исследование, в котором приняли участие около 100 респондентов, проживающих, преимущественно, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах ЮФО и за границей и имеющих опыт покупки высокобюджетной жилой недвижимости в Москве и Сочи.

В результате исследования были выявлены основные запросы покупателей к курортной недвижимости премиального уровня: какие параметры жилья наиболее важны, какой сервис и какую инфраструктуру хотят видеть в составе проектов. 53% опрошенных отметили, что приобретает курортную недвижимость для сезонного проживания. При выборе проекта каждый пятый отмечает важность наличия собственного пляжа/причала (21%) и большой собственной территории (19%). Уже сегодня подавляющее число покупателей (75%) хочет проживать в масштабном курортном проекте с развитой инфраструктурой и только 16% предпочитают камерный вариант с минимальной инфраструктурой и активностями.

По словам Ольги Широковой, партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, в средне- и долгосрочной перспективе прогнозируется стабильно высокий интерес к курортной недвижимости. Уже сегодня в Сочи, который традиционно занимает особую позицию «элитного» курорта, стали появляться проекты мирового уровня по высоким ценам, и в перспективе число таких проектов будет только расти. Успешность новых курортных жилых комплексов будет во многом зависеть от того, насколько они будут отвечать возросшим запросам покупателей и смогут предоставлять качественный сервис и наполнение на уровне мировых аналогов.

Как показал опрос, половина покупателей приобретает курортную недвижимость для сезонного проживания (53%), около трети – для инвестиций (33%), остальные – для постоянного проживания и/или в качестве трофейной, статусной покупки.

При выборе проекта каждый пятый отмечает важность наличия собственного пляжа/причала (21%) и большой собственной территории (19%). Это свидетельствует о том, что спрос продолжит аккумулироваться в основном в масштабных комплексных проектах, расположенных на первой береговой линии. Уже сегодня подавляющее число покупателей (75%) хочет проживать в масштабном курортном проекте с развитой инфраструктурой и только 16% предпочитают камерный вариант с минимальной инфраструктурой и активностями. Дополнительные параметры, которые были отмечены респондентами: хорошая транспортная доступность (15%), наличие отеля или гостиничного сервиса (16%), соответствие ценовым ожиданиям (12%) и другие.

Развитая инфраструктура является ключевым элементом для успешного курортного проекта. Она может быть представлена как на базе отеля, так и в проектах без гостиничного блока (под управлением УК). Это подтверждают и данные опроса, где только 2% респондентов заявили, что им достаточно минимального набора объектов «первой необходимости». При этом для половины опрошенных (53%) достаточно инфраструктуры отеля (при наличии отеля на единой территории с жилыми/апартаментными корпусами), около трети (27%) выразили желание иметь максимально широкую собственную инфраструктуру, с доступом только у жителей. Остальные выбрали доступ и к отельной, и собственной инфраструктуре.

«Сегодня в курортном сегменте России проектов, сочетающих в себе отель и жилье – единицы. И отсюда возрастает их ценность. Именно за счет синергии двух разных форматов – гостиничного и жилого или нежилого, в случае с апартаментами, – появляется возможность предоставлять жильцам не только качественно новый вид сервисных услуг, но и создавать инфраструктуру, сочетающую функционал для кратковременного отдыха и постоянной жизни. За такими многофункциональными курортными проектами, отвечающими заявленным требованиям качества, – будущее», – считает коммерческий директор девелоперской компании FIVE Елена Кабешева.

Для курортных проектов, в первую очередь, важно расположение в непосредственной близости от «точки притяжения» курорта: моря, горнолыжного спуска или природной зоны.

Это прослеживается и в результатах опроса. На вопрос «Какая инфраструктура вам необходима?», 44% респондентов ответили, что им важны наличие «зеленой инфраструктуры» (близость к парковым зонам, природным заповедникам, озеленение и благоустройство внутри самого проекта) и аква-термальной функции (бассейнов, спа, бань, джакузи и прочего). Также часто респонденты упоминали спортивную составляющую, что коррелируется с мировым трендом на здоровый образ жизни, который набирает популярность и в России. Наименьшая заинтересованность была отмечена в бизнес-составляющей (наличие переговорных, конференц-залов), что в большей степени определено курортным статусом жилья.

«Курортная недвижимость нацелена не только на то, чтобы человек получал максимальные возможности для отдыха, но и чтобы смог восстановить жизненные силы. Не случайно респонденты выбирали объекты инфраструктуры, способствующие оздоровлению: wellness-философия сейчас – больше, чем просто модная концепция. Она становится частью современной культуры, Люди хотят вести здоровый образ жизни и чувствовать себя превосходно, – подтверждают и наши исследования, и сами клиенты. Это стоит учитывать при строительстве курортных объектов», – добавляет Елена Кабешева.

Уровень сервиса и его наполнение зависят, в первую очередь, от класса проекта. Так, наиболее широко сервисная составляющая представлена в проектах делюкс-класса, где потенциальные покупатели предъявляют соответствующие требования к качеству и объему предоставляемых услуг. Наибольшее количество покупателей заинтересованы в получении услуг клининга (29%) и возможностях доверительного управления/сдачи апартаментов в аренду (24%), а также услуг room service/приготовление и доставка блюд из ресторана (18%).

С другой стороны, отмечает Ольга Широкова, как и для любого жилого комплекса, для курортной недвижимости также важны репутация застройщика, эргономичность и грамотные планировки, приватность и безопасность, наличие современных инженерных технологий.