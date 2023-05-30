Российские курорты теряют туристов

Россияне стали реже покупать туры по стране. Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны. При том что в целом объем продаж резко вырос по сравнению с предыдущим сезоном.

Цены на отдых внутри России выросли по сравнению с прошлым годом примерно на треть. Из-за подорожания отдыхающие стали реже выбирать поездки в Имеретинский. В этом году курорт набрал всего 8% и оказался на 4-м месте среди отечественных популярных направлений. В прошлом году он был на втором месте с результатом 24%. Первое место занимает Адлер, там средний чек вырос с 69 тысяч рублей до 94 тысяч. Санкт-Петербург стабильно закрепился на третьем месте и даже немного улучшил свой результат с 9 до 10%. Калининградская область остается на пятом месте и в этом году уже набрала 8% против прошлогодних 5%. Самое дорогое направление – Сочи-Центр, в этом году средний чек здесь достиг 116 тысяч рублей.

Завтрак и море

Самым популярным типом питания на российских курортах остаются завтраки и варианты без еды. Это в целом традиционно для поездок внутри страны. Однако в этом году туристы стали чаще обращать внимание на более комфортабельное проживание и предпочитают 4-звездочные отели вместо 3-звездочных. Объем покупок размещения в 4* увеличился с 16% до 26%.

Дорогой и российский

Самым дорогим туром на лето 2023 г. по России на данный момент является поездка из Санкт-Петербурга в Лазаревское. За 310 871 рубль в 3-звездочном отеле проведут десять дней двое взрослых с двумя детьми. Питание – полный пансион.

В прошлом году самой роскошной поездкой по стране было путешествие из Москвы в Имеретинский. Там за 383 518 рублей провели 29 дней трое взрослых с ребенком в 3-звездочном отеле с завтраками и ужинами.

Бюджетно и просто

Самый бюджетный тур, который уже приобрели на лето 2023 г. по России, оказалась, как и самая дорогая, поездка в Лазаревское. Однако тут отправление не из Петербурга, а из Москвы. За 13 411 рубль один человек пробудет 5 ночей в 2-звездочном отеле без питания.

В прошлом году лидером бюджетных туров стала поездка на три ночи в Санкт-Петербург из Москвы. Тогда цена для одного человека в хостеле без питания составила 8 303 рубля.

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:

«Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями, поэтому объем продаж в этом году снизился. Но в целом продажи туров на лето 2023 г. по сравнению с 2022-м увеличились вдвое.Туры по всем популярным российским направлениям подорожали в среднем на 30%, в лидерах остаются курорты Большого Сочи, где в этом году небольшое изменение. В связи с ростом среднего чека более чем на 50% туристы все реже выбирают Имеретинку (8% в 2023 г. против 24% в 2022-м), склоняясь в сторону центрального Сочи (11% в 2023-м против 7% в 2022-м), который стал вторым по популярности курортом России этим летом. Туристы чаще стали выбирать отели 4* вместо 3*, но в то же время рост доли туров без питания продолжается, сейчас она составляет уже 47%».