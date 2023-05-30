Каждый третий иркутянин боится одиночества

Жизни без общения с близкими больше всего боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, дизайнеры и администраторы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

2 из 3 иркутян (67%) не боятся одиночества: 30% возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает, а 37% скорее не пугает. «Наоборот, мечтаю об уединенной жизни»; «Столько интересных книг, занятий, фильмов — я точно не заскучаю», — делятся опрошенные. Напротив, каждый третий (31%) страшится одиночества: каждый девятый (11%) однозначно боится этого состояния, а каждый пятый (20%) — скорее боится.

Тех, кого пугает одиночество, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (в целом 38%), тогда как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (68%). Страх перед одиночеством более характерен для молодежи до 24 лет, чем для 25—34-летних (34% против 30%).

Одиночество больше пугает воспитателей (71%), бухгалтеров (45%), офис-менеджеров (44%), медсестер и менеджеров по продажам (по 41%). О том, что они не будут страдать без общения, чаще всего говорят бармены (93%), дизайнеры (78%), администраторы (75%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 71%).