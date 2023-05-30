S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Нерюнгри

С 30 мая 2023 года S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Иркутска в Нерюнгри. Полеты между городами будут выполняться один раз в неделю – по вторникам.

Вылетать из Иркутска самолет будет в 3:35 по местному времени, прибытие в Нерюнгри – в 7:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 8:30 по местному времени и приземляется в Иркутске в 10:05 с учетом разницы во времени. Время в пути – около 2,5 часов.

Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и по другим направлениям.

Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Иркутска в Нерюнгри от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.