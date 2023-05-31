Нефть ускоряет снижение. Что происходит?

Нефтяные цены ускорили снижение во вторник. Котировки обновили двухнедельные минимумы, потери превышают 4%. Котировки Brent достигли $73,7, WTI — $69,6.

– Ключевым негативом для всех рисковых активов выступают опасения перед необходимостью более длительного периода повышения процентных ставок и удержанием их на высоких уровнях. Эти настроения усилились на фоне выходящих в последнее время данных, свидетельствующих об устойчивости высокой инфляции при одновременном ухудшении показателей экономики многих стран, являющихся крупными потребителями сырья. Жесткая монетарная политика лишь усугубляет экономические проблемы, что угрожает долгосрочным перспективам глобального сырьевого спроса, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.