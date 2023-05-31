75% работодателей готовы вовлекаться в обучение новых сотрудников, чтобы решить проблемы с дефицитом кадров

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и компания «Яков и партнеры», выяснили, готовы ли компании-работодатели сами заниматься обучением сотрудников для решения вопроса с дефицитом кадров.

Самыми дефицитными специалистами на рынке труда в Иркутской области сейчас являются медики: на одну вакансию для них приходится лишь 1,3 резюме по итогам апреля, при норме для рынка труда 4-7 резюме на вакансию. Также в регионе наблюдается заметная нехватка специалистов из автобизнеса (1,8 резюме на вакансию), специалистов по сельскому хозяйству (2,2), кадров из сферы добычи сырья и строителей (по 2,5), специалистов сферы производства и рабочих (по 2,7), сотрудников ресторанно-гостиничного направления (2,9), машинистов, водителей, а также специалистов по продажам (по 3,3), кадров для розничной торговли (3,4).

В то же время, уже сейчас 27% работодателей активно занимаются обучением новых сотрудников, для решения проблемы с дефицитом кадров. Еще 28% готовы это делать в случае, если на рынке труда не будет подходящих специалистов. А 20% - готовы заниматься обучением новичков, если затраты на него будут ниже, чем привлечение профессиональных кадров извне.

Еще 8% работодателей заявили, что точно не готовы заниматься обучением, а 14% компаний работодателей в данный момент не считают целесообразным тратить время на обучение новых сотрудников, потому что ищут специалистов только с опытом работы.

Опыт работы сейчас оценивается работодателями как более ценный актив, нежели специальное образование. Так, на вопрос, какому кандидату вы отдадите предпочтение, если вам требуется только один сотрудник, 84% работодателей выбирали вариант ответа «кандидат с опытом работы в индустрии, даже если он не обладает специальным образованием». Лишь 16% в такой ситуации отдадут предпочтение кандидату со специальным образованием, но без опыта работы.