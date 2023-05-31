Место на полке расчистят для бытовой химии из России

Речь идет о реализации законопроекта о так называемой российской полке, в рамках которого непродуктовым изделиям выделят квоту, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Первой категорией отечественных товаров, которой выделят квоту на полке, может стать бытовая химия. В этом сегменте сейчас лидируют международные бренды. Теперь же для российской продукции могут «расчистить» несколько десятков процентов от общего ассортимента. Об этом рассказали в Минпромторге.

Законопроект о так называемой российской полке уже находится в правительстве, кабмин готовит отзыв на него. Документ, который разработала депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая, обязывает торговые сети выделять места в магазинах под отечественные товары. Причем речь идет о продукции, которую производят российские компании. Локализованные в РФ заводы международных брендов не подпадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство, в частности Минпромторг. Это же министерство курирует разработку законопроекта.