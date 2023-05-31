Операторы российских аэропортов столкнулись с проблемой закупки антидронового оборудования

Этот вопрос изначально поднимали на конференции «Транспортная безопасность», которая прошла в Москве 24-25 мая. Об этом сообщают «Известия».

По словам гендиректора компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») Андрея Клюева, аэропорты не могут начать закупки без циркуляра от Росавиации, подтверждающего совместимость этих комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).

– Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство, – рассказал он.

Проблему признают и в авиарегуляторе. В ведомство поступает много писем от авиаузлов с вопросами, что делать и какими средствами пользоваться, рассказал начальник отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления Росавиации Александр Севрюков.