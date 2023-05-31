«Слата» увеличила поставки манго и расширила ассортимент мяса для гриля

В этом летнем сезоне сеть супермаркетов планирует продать более 60-ти тонн манго, 80-ти тонн косточковых и около 24 тонн мяса и курицы для шашлыка.

Ежегодно сеть «Слата» отмечает стабильный рост спроса на шашлыки. Традиционно на первом месте по продажам – шашлык из свинины классический и по-кавказски. На них приходится 50% продаж из общего объема.

– В начале летнего сезона мы расширили ассортимент по шашлыкам из свинины и из курицы в различных маринадах, добавили продукцию для гриля (ребрышки), колбаски и купаты, – рассказал заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Также, в преддверии лета, «Слата» значительно расширила предложение по шашлыку от собственного производства. Помимо традиционных вкусов, добавлены новинки по куриному шашлыку.

– Теперь покупатели смогут попробовать куриные бедрышки в кефирном маринаде, крылышки в майонезном маринаде и шашлык из куриного филе. И одной самых ожидаемых новинок стал стейк из свинины для гриля, – добавил Сергей Дорохов.

Что касается цен на мясную продукцию, то в сети отметили, что они остались на уровне прошлого года.

Таким образом в 2023 году планируется поставка более 24 тонн шашлыка из мяса и курицы на летний период.

Лето всегда ассоциируется с началом сезона косточковых – это сочный персик, нектарин, слива, черешня, абрикосы, и 2023 год – не исключение.

– В этом году чуть раньше начался сезон продаж косточковых. У поставщиков хороший урожай и в мае этого года мы уже привезли в 7 раз больше фруктов, чем в мае 2022 года. Это связано с тем, что в прошлом году не многие могли похвастаться хорошим урожаем, а в 2023 все плантации цветут и ожидается хороший урожай, – рассказал руководитель направления ВЭД и ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов.

На полках супермаркетов можно найти фрукты из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. Поставки из последней занимает в этом году около 25% от всего объема.

Главной же особенностью летнего ассортимента «Слата» станет желтое манго из Поднебесной. До сентября ожидается поставка около 60 тонн экзотического фрукта.

– Манго пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Мы хотим, чтобы оно простояло весь сезон на наших полках наравне с яблоками и грушами. Мы везем его из Китая, но по вкусу и качеству оно нисколько не отличается от тайского. Ведь это один и тот же сорт, да и выращивается оно в тех же климатических условиях. Но из Тайланда нет отлаженной логистической цепочки, что делает конечную стоимость фрукта значительно больше, а из Китая есть, – объяснил Андрей Зудов.

Перед продажей качество фруктов и овощей тщательно проверяют в распределительном центре. В сети «Слата» все фрукты проходят контроль, который включает в себя проверку разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность, внешний осмотр, вид в разрезе, вкус и запах. По результатам переборки принимается решение о приемке поступившего товара или об отказе, поэтому покупатели получают на свой стол отличный и безопасный продукт.