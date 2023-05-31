Запретить самокаты на пешеходных улицах могут в России

Депутаты предлагают ограничить на уровне программного обеспечения скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться такими средствами передвижения людям до 18 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение в Минтранс и МВД направили депутаты «Единой России».

Согласно постановлению правительства № 1769 от 6 октября 2022 года, сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. Но правила дорожного движения, «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков», говорится в письме.

– Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ – ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч, – сказал Александр Якубовский.