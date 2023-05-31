К китайскому аналогу SWIFT подключились 30 российских банков

Десятки ожидают одобрения заявок в CIPS, сообщает РИА Новости.

«Главная проблема платежей [через SWIFT – прим. ред.] сейчас в том, что они не проходят. Или идут намного дольше, чем хотелось бы. Фактически при оплате ты не знаешь, поступят ли деньги получателю. В рамках CIPS таких проблем не будет», – объясняет партнер компании «Платежи и переводы» Георгий Михайлец.

Сейчас к китайской расчетной системе подключены уже 30 российских кредитных организаций. Однако пока только косвенно. На практике это означает, что проводить операции придется через банки-корреспонденты. Доступ к системе напрямую имеют только китайские или их дочерние компании – например, российский филиал крупнейшего АйСиБиСи-банка.