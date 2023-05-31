Объем переводов из России в Казахстан сократился на 44% год к году

Всего в апреле 2023 года из России в Казахстан переведено 1,7 млрд руб. Это минимальный объем средств с апреля 2022 года, сообщает РБК.

Апрельский показатель сократился и по отношению к марту 2023 года (12,2 млрд тенге, или 2,1 млрд руб.) – на 16%. Также в апреле 2023 года впервые за год упало и количество транзакций – на 27% по сравнению с апрелем 2022 года, и на 15,4% по сравнению с мартом 2023 года, до 52,1 тыс. Однако Россия по-прежнему лидирует среди других стран по доле переводов в Казахстан – 39% от общей суммы. Она опережает Южную Корею (10,3%), США (10,2%), Узбекистан (10,1%), Турцию (6,2%) и другие страны.

Данные учитывают переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие. Сокращение объемов произошло впервые за год после всплеска таких переводов в апреле 2022 года.