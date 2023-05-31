40% иркутян хотели бы запрета сервисов аренды электросамокатов

Почти 90% парижан проголосовали против работы сервисов по аренде электросамокатов в столице Франции. В нашей стране подобной категоричности не наблюдается. Сервис по поиску работы SuperJob решил узнать, как к сервисам кикшеринга относятся в России. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Иркутска, проживающие в населенных пунктах, где есть сервисы аренды электросамокатов.

38% иркутян считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

1 из 3 опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (43%). Противников же подобного решения больше всего среди иркутян моложе 34 лет (47%).