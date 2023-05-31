Турнир по художественной гимнастике памяти Оксаны Костиной пройдет в Иркутске

В столице Приангарья впервые за 15 лет состоится турнир по художественной гимнастике памяти чемпионки мира Оксаны Костиной. Он пройдет в «Байкал-Арене» со 2 по 4 июня.

На соревнования аккредитованы 250 участников из Иркутской области. Также приедут спортсменки из Якутии и Санкт-Петербурга. В числе приглашенных гостей – чемпионки мира Арина и Дина Аверины, уроженка Иркутска, серебряный призер Олимпиады 2012 года Дарья Дмитриева.

Как сообщила заслуженный тренер СССР и России по художественной гимнастике Ольга Буянова, решение о проведении мероприятия приняли в начале марта. Для юных спортсменок пройдут мастер-классы.

Торжественное открытие запланировано 2 июня в 14:00. Организаторы подготовили фильм об Оксане Костиной и других прославленных воспитанницах иркутской школы художественной гимнастики. Вход свободный.

Ранее такой турнир проводился в областном центре с 1994 по 2008 годы.

Оксана Костина – советская и российская гимнастка. Родилась в Иркутске в 1972 году, тренировалась под руководством Ольги Буяновой. Несколько раз становилась чемпионкой Европы, а в 1992 году стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав пять золотых медалей. Погибла в 1993 году в автокатастрофе в Москве.