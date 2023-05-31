Прибрежная линия реки Ушаковки лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Иркутске

31 мая завершится голосование за территории, которые будут благоустроены в Иркутске в 2024 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор на онлайн-платформе 38.gorodsreda.ru уже сделали 64 тысячи человек.

Лидер голосования – концепция благоустройства прибрежной линии Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. Ее поддержали более 9,5 тысячи горожан. У реки предлагают создать экопарк для прогулок, установить качели, детскую и спортивную площадки, построить пешеходный мост на противоположный берег.

На втором месте – бульвар «Солнечный» в одноименном микрорайоне, набравший более 8,4 тысячи голосов. Здесь запланировано устройство покрытий, наружного освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм.

На третьем месте – участок улицы Лермонтова от Игошина до Колхозной, где предлагают оборудовать велодорожку. Эту идею поддержали более 8,2 тысячи иркутян.

Четвертое место занимает территория между домами № 1 на улице Бажова и № 18 на улице Алмазная, украшением которой станет скульптура оленя из сказа Павла Бажова «Серебряное копытце». За это пространство проголосовали более 8,1 тысячи человек.

Почти 8 тысяч жителей остановили свой выбор на концепции благоустройства сквера «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а. Здесь предполагают установку детской и спортивной площадок, арт-объектов, создание зоны отдыха, высадку аллеи хвойных деревьев, оборудование парковки.