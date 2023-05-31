​​​​​​​Акция «Выбираю чистый воздух» стартовала в Братске

В Братске стартовала акция «Выбираю чистый воздух». Более 200 человек собрались на стадионе Северного Артека. Экозабег организовал Братский алюминиевый завод при поддержке городских департамента спорта и федерации легкой атлетики, сообщает БСТ.

Одновременно с Братском акция началась еще в 11 городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». Продлится она до 22 сентября, когда отмечается Всемирный день отказа от автомобиля. Смысл мероприятия в том, чтобы в течение предстоящих теплых месяцев как можно меньше передвигаться на транспорте, побольше ходить пешком, бегать, кататься на велосипедах, самокатах роликах и другими экологичными способами.

Более половины участников забега - металлурги. Приобщение к спорту и здоровому образу жизни – важное направление социальной деятельности РУСАЛа, заложенное еще его основателем Олегом Дерипаской. На создание доступной спортивной инфраструктуры в Братске только за последние пять лет компания направила более 400 миллионов рублей.

- Традиционно компания РУСАЛ и Братский алюминиевый завод поддерживают спорт, развивают спортивную инфраструктуру регионов, - комментирует управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин. - Особенно поддерживаем спортивное движение и здоровый образ жизни. Те объекты, которые мы сегодня строим, реконструируем, направлены на то, чтобы максимальное количество горожан систематично и постоянно занимались спортом.

Помимо металлургов по лыжеролерной трассе самого зеленого и спортивного района Братска бежали команды Братского завода ферросплавов, городской федерации легкой атлетики, политехнического колледжа, Братской студии телевидения, представителей различных спортивных секций.

- Народу много, это очень радует. Люди всех возрастов. Как маленьких, так и взрослых, - говорит представительница команды БрАЗа Юлия Чуприкова.

- Мне 73 года, так что каждый год я в каких-нибудь акциях участвую. Занимаюсь с молодости, со школы бегом, - делится участница забега и Лидия Антипина из команды Клуба любителей бега «Надежда».

Взрослые преодолели дистанцию 1680 метров. Первым финишировал Даниил Шевелев. Молодой человек занимается лыжами, его скорости и выносливости можно только позавидовать.

- Я девять лет спортом занимаюсь. Лыжным спортом, - рассказывает Даниил. - У нас летом легкая атлетика, зимой на лыжах. Узнал, что будет такая акция. Ну, и решил пробежаться.

«Серебро» взял младший брат Даниила Илья Шевелев, третьим финишную черту преодолел Виталий Демин, также лыжники.

Тройку лидеров наградили специальными призами. Остальным участникам достались медали из шоколада. И, конечно, масса положительных эмоций.

- Очень давно не бегал. И каждый раз, когда проходишь очередной метр, радуешься, - признается Глеб Лесовский из команды БСТ. - Потому что ты все еще, оказывается, можешь.

После взрослого забега настала очередь детского заезда на велосипедах и самокатах. Здесь лидеров определять не стали, подарки получили все.

Акция продлится до 22 сентября включительно, итоги будут подведены как на общероссийском уровне, так и на городском. Самые активные участники получат призы.

Правила простые: бегайте, катайтесь, фиксируйте расстояние в любом фитнес-приложении, результат выкладывайте во ВКонтакте. Обязательно с хэштегами #ВЫБИРАЮ ЧИСТЫЙ ВЗДУХ и #БРАТСК.