Аэропорт Иркутска перевезёт более 3 млн человек в 2023 году

Такой прогноз дали региональные власти. По их мнению, способствовать этому будет развитие внутреннего туризма и рост трансфертных перевозок.

Аэропорт Иркутска в этом году планирует обслужить более 3 млн пассажиров. Это больше на 15%, чем в 2022 году, когда было перевезено 2,6 млн человек. Этому способствуют развитие внутреннего туризма и рост трансфертных перевозок. Россияне всё чаще используют Иркутск как пункт пересадки при поездках в отдалённые части страны и Среднюю и Юго-Восточную Азию. Около 50% рейсов в аэропорту Иркутска выполняет авиакомпания S7. Развитие полётов и маршрутной сети предприятия во время рабочей встречи обсудили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

– Авиакомпания S7 на 50% увеличила пассажиропоток в аэропорту Иркутска. Мы уже сейчас понимаем, что благодаря этому в 2023 году он перейдет планку и обслужит более трёх миллионов пассажиров. Наш аэропорт востребован, удачно расположен. Мы определились, что компания S7 увеличит количество рейсов, в том числе и международных, – в Китай, Таиланд, обсуждается вопрос по Вьетнаму. Мы бы хотели открыть рейсы между регионами России, например, в Казань, увеличить частоту полётов в Сочи, но это будет зависеть от пассажиропотока, – сказал Игорь Кобзев.

За последние три года перевозки S7 из Иркутска выросли более чем в три раза. Сейчас она выполняет рейсы по 27 направлениям из Иркутска. Только в этом году открыты девять, в том числе в Братск, Мирный, увеличена частота выполнения полётов в Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, на прошлой неделе возобновлены полёты в столицу Китая Пекин. В международной программе авиакомпании – полёты в Фергану (Узбекистан), Ош, Бишкек (Кыргыстан), Худжанд (Таджикистан).

– Иркутское направление, иркутский хаб серьезно развивается. Хочу отметить, что из Иркутска летают не только иркутяне. Значительно растут и будут расти дальше объёмы трансфертных перевозок. Это значит, что иркутяне будут получать лучший продукт, более высокую частотность рейсов, более удобное расписание. В течение последних трёх лет есть достаточно серьезные ограничения на полёты за рубеж. В связи с этим полёты в Европу практически закрыты, в то время, как внутренние перевозки растут, растет внутренний туризм, в связи с этим появляются новые точки притяжения и новые трансфертные узлы на нашей карте, – сказал Дмитрий Куделькин.

Сейчас из аэропорта Иркутска выполняют полёты более 20 авиакомпаний. Каждые сутки они производят около 100 рейсов на прилёт и вылет. Ранее, до пандемии, самым высоким показателем было 50 рейсов в сутки. Тогда аэропорт обслуживал два миллиона пассажиров в год. В 2022 году – 2,6 млн пассажиров. И эти показатели растут.