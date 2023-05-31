Танасогло Амид Ханлар Оглы из Братска погиб в спецоперации на Украине

Прощание с бойцом, который защищал Родину в составе ЧВК и погиб в зоне спецоперации, состоялось накануне в центральном районе города Братска Иркутской области – Танасогло Амид Ханлар Оглы являлся уроженцем сибирского города, рассказал мэр Сергей Серебренников.

Молодой человек родился 4 мая 1999 года. До седьмого класса учился в школе № 30, до девятого – в школе № 9. В ноябре 2022 года подписал контракт на принятие участия в специальной военной операции. Дома остались мама и сестры.

«Герой навсегда останется в сердцах людей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким от братчан и губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева. Светлая память воину!» – резюмировал мэр.