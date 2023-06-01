В Иркутске начнут вычислять водителей, которые неправильно паркуются

Комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта начал работу в Иркутске – он установлен в легковом автомобиле, состоит из двух камер, монитора и процессора, сообщили региональные власти.

«Проблема неправильной парковки является очень острой в центре Иркутска. Поэтому было принято решение бороться с ней системно. Это тихий способ обратить внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. Если опыт будет успешным, то в дальнейшем мы увеличим количество таких мобильных комплексов»,– сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Во время движения устройство фиксирует номерные знаки неправильно припаркованного транспортного средства, в автоматическом режиме передает их в ГИБДД. Участки, где работает комплекс, согласованы региональным минтранспорта, администрацией Иркутска и ГИБДД: это отрезки улиц Академика Образцова, Трактовой, Чкалова, Ударника, Киевской, Седова, Сударева.

В этом году на покупку комплексов фотовидеофиксации из регионального бюджета выделено 425 млн рублей, на них приобретут 94 комплекса.