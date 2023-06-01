Семь музеев Иркутской области получат 21 млн рублей на модернизацию

Выделены средства из федерального бюджета на модернизацию семи муниципальных музеев в Иркутской области – в общей сложности им передадут более 21 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.
В частности, деньги получат:
- Музей часов Ангарска;
- Историко-художественный музей им. академика М.К. Янгеля в Нижнеилимском районе;
- Краеведческий музей Усть-Илимска;
- Историко-краеведческий музей Киренского района;
- Казачинско-Ленский районный краеведческий музей;
- Осинский районный историко-краеведческий музей;
- Заларинский районный краеведческий музей.
Учреждения выбрали в ходе конкурса. Они приобретут выставочное, мультимедийное, фондовое оборудование, в том числе проекторы, интерактивные панели и стенды, сенсорные столы, современные витрины.