Семь музеев Иркутской области получат 21 млн рублей на модернизацию

Выделены средства из федерального бюджета на модернизацию семи муниципальных музеев в Иркутской области – в общей сложности им передадут более 21 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

В частности, деньги получат:

Музей часов Ангарска;

Историко-художественный музей им. академика М.К. Янгеля в Нижнеилимском районе;

Краеведческий музей Усть-Илимска;

Историко-краеведческий музей Киренского района;

Казачинско-Ленский районный краеведческий музей;

Осинский районный историко-краеведческий музей;

Заларинский районный краеведческий музей.

Учреждения выбрали в ходе конкурса. Они приобретут выставочное, мультимедийное, фондовое оборудование, в том числе проекторы, интерактивные панели и стенды, сенсорные столы, современные витрины.