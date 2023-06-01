Преступники устроили разбой в доме бизнесменов в Иркутской области

Троим мужчинам вынесен приговор за совершение грабежа и разбоя в доме бизнесменов в городе Тайшете Иркутской области – они отправятся в колонию строгого и особого режимов на 7-8 лет, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону

Установлено, что злоумышленники проникли через окно в дом предпринимателей, расположенный на улице Юбилейной, напали на 61-летнюю женщину и ее 15-летнего внука в момент, когда они спали. Потерпевших повалили на пол, связали им руки скотчем, побили.

Затем из сейфа в доме были похищены деньги и ювелирные изделия на сумму свыше четырех млн рублей – награбленным, скрывшись, преступники распорядились по своему усмотрению.

Спустя несколько дней сотрудниками уголовного розыска был задержан первый подозреваемый. Его причастность к указанному преступлению подтвердилась совпадением его генетического профиля с ДНК-следом, обнаруженным на скотче, изъятом на месте происшествия. Чуть позже были найдены и другие фигуранты, вину которых также удалось доказать.