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Заведующую детсадом в Черемхово осудили за махинации на 2 млн рублей

Осуждена заведующая детским садом в городе Черемхово Иркутской области – ее признали виновной в превышении полномочий, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, в период с 2017 по 2022 год женщина фиктивно трудоустроила трех человек на должности воспитателей и сторожа, организовала предоставление подложных документов учета рабочего времени в бухгалтерию. На их основании в течение нескольких лет производилось начисление зарплаты по факту не работавшим сотрудникам.

В результате региональному министерству образования причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей. На машину женщины наложен арест – она не сможет ей пользоваться, пока не компенсирует вред.

Заведующей назначен штраф в 100 тысяч рублей, кроме того, ее лишили права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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