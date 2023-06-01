Аргументов в пользу повышения ставки в России всё больше

Аргументов в пользу повышения нейтральной ставки в России стало больше, чем год назад, ЦБ рассмотрит этот вопрос после заседания совета директоров в июле, руководствуясь опубликованными по его итогам основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики в стране. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Краснодаре в ходе пресс-конференции по итогам общественных консультаций с ЦБ по вопросам обзора денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

«Совет директоров регулярно уточняет взгляд по нейтральной ставке по итогам июльского заседания по ставке ключевой. Это привязано, потому что вскоре после июльского заседания публикуем основные направления единой государственной денежно-кредитной политики: основополагающую предпосылку уточняем в привязке к этому документу. Сегодня аргументов в сторону того, чтобы этот показатель несколько сдвинуть вверх, больше, чем год назад», — сообщил Заботкин.

Он отметил, что нейтральная ставка является важным параметром с точки зрения оценки направленности денежно-кредитной политики по отношению к ее долгосрочному уровню.

«Текущая оценка нейтральной ставки в реальном выражении — 1–2%, в номинальном выражении с учетом целевой инфляции в 4% — это 5–6%. Это тот уровень, который мы скоммуницировали в 2020 г. и с тех пор его придерживаемся», — резюмировал зампред ЦБ.

