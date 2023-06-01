Аргументов в пользу повышения ставки в России всё больше

Аргументов в пользу повышения нейтральной ставки в России стало больше, чем год назад, ЦБ рассмотрит этот вопрос после заседания совета директоров в июле, руководствуясь опубликованными по его итогам основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики в стране. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Краснодаре в ходе пресс-конференции по итогам общественных консультаций с ЦБ по вопросам обзора денежно-кредитной политики, передает ТАСС.
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«Совет директоров регулярно уточняет взгляд по нейтральной ставке по итогам июльского заседания по ставке ключевой. Это привязано, потому что вскоре после июльского заседания публикуем основные направления единой государственной денежно-кредитной политики: основополагающую предпосылку уточняем в привязке к этому документу. Сегодня аргументов в сторону того, чтобы этот показатель несколько сдвинуть вверх, больше, чем год назад», — сообщил Заботкин.
Он отметил, что нейтральная ставка является важным параметром с точки зрения оценки направленности денежно-кредитной политики по отношению к ее долгосрочному уровню.
«Текущая оценка нейтральной ставки в реальном выражении — 1–2%, в номинальном выражении с учетом целевой инфляции в 4% — это 5–6%. Это тот уровень, который мы скоммуницировали в 2020 г. и с тех пор его придерживаемся», — резюмировал зампред ЦБ.