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Мосбиржа возобновит торги швейцарским франком. Что надо знать о рисках?

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Московская биржа с 5 июня запускает торги швейцарским франком в особом режиме. На данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра. В сообщении биржи перечисляются механизмы и  риски, связанные с работой этого инструмента.

Механизм работы инструментов:

  • В течение торгового дня Участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп
  • Если у участника на конец торговой сессии остались открытые позиции по инструментам TOM с особым режимом расчетов, НКЦ после 19:00 переводит валютные требования/обязательства участника торгов в рублевые по курсу Банка России
  • Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом (см. Список параметров, Спецификация)

Риски, связанные с работой в инструментах с особым режимом расчетов:

  • Открытая валютная позиция TOM переводится в рубли после 19:00. У Участников есть возможность самостоятельно закрыть позицию TOM или перенести ее свопом TOMSPT во время торгов
  • Существует вероятность низкой ликвидности в стакане, из-за чего образуется риск невозможности перенести или закрыть позицию
  • Неттирование требований/обязательств с разной датой исполнения не происходит
  • После публикации курса Банка России возможен резкий переход торгов к одной цене и отток заявок
  • Риск манипуляций в стакане до публикации курса Банка России

/ Сибирское Информационное Агентство /
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