Мосбиржа возобновит торги швейцарским франком. Что надо знать о рисках?

Московская биржа с 5 июня запускает торги швейцарским франком в особом режиме. На данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра. В сообщении биржи перечисляются механизмы и риски, связанные с работой этого инструмента.

Механизм работы инструментов:

В течение торгового дня Участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп

Если у участника на конец торговой сессии остались открытые позиции по инструментам TOM с особым режимом расчетов, НКЦ после 19:00 переводит валютные требования/обязательства участника торгов в рублевые по курсу Банка России

Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом (см. Список параметров, Спецификация)

Риски, связанные с работой в инструментах с особым режимом расчетов: