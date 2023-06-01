Мосбиржа возобновит торги швейцарским франком. Что надо знать о рисках?

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Московская биржа с 5 июня запускает торги швейцарским франком в особом режиме. На данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра. В сообщении биржи перечисляются механизмы и риски, связанные с работой этого инструмента.
Механизм работы инструментов:
- В течение торгового дня Участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп
- Если у участника на конец торговой сессии остались открытые позиции по инструментам TOM с особым режимом расчетов, НКЦ после 19:00 переводит валютные требования/обязательства участника торгов в рублевые по курсу Банка России
- Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом (см. Список параметров, Спецификация)
Риски, связанные с работой в инструментах с особым режимом расчетов:
- Открытая валютная позиция TOM переводится в рубли после 19:00. У Участников есть возможность самостоятельно закрыть позицию TOM или перенести ее свопом TOMSPT во время торгов
- Существует вероятность низкой ликвидности в стакане, из-за чего образуется риск невозможности перенести или закрыть позицию
- Неттирование требований/обязательств с разной датой исполнения не происходит
- После публикации курса Банка России возможен резкий переход торгов к одной цене и отток заявок
- Риск манипуляций в стакане до публикации курса Банка России