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Инфляция в России ускоряется

В России с 23 по 29 мая рост потребительских цен ускорился до 0,08% с 0,04% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 мес.) к 29 мая также увеличилась, составив 2,4% после 2,31% неделей ранее. Наблюдавшееся в последние месяцы быстрое снижение показателя было обусловлено высокой базой прошлого года, когда весной произошел инфляционный всплеск.

Напомним, что в конце апреля Банк России оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, однако дал сигнал об увеличении вероятности ее повышения на ближайших заседаниях из-за усиления инфляционных рисков.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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