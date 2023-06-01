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Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в мае 2023  года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей; стоимость личного страхования, если оно необходимо, сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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