Отчеты и дивиденды — ключевые драйверы роста акций сырьевого сектора РФ

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по сырьевому сектору. Эксперты считают, что российские компании в основном смогли адаптироваться к работе в условиях санкций. Наиболее перспективными на отечественном рынке аналитики считают акции эмитентов, которые продолжают генерировать прибыль, публиковать отчетность и платить дивиденды. В их числе — «Полюс» и «ФосАгро».

После отскока и непродолжительной консолидации цены на металлы двинулись в разные стороны: котировки золота растут, а промышленных металлов — снижаются. Спад в промышленных металлах обусловлен более низкой, чем ожидалось, активностью в Китае и приближающейся рецессией в развитых экономиках, что усугубляется возрастанием рисков в финансовой системе США.

Достижение соглашения по потолку госдолга Штатов может снять напряжение и дать ценам на металлы импульс для движения в обратную сторону, полагают аналитики. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что сохраняется ряд рисков, ввиду которых как минимум до осени на фондовом и товарном рынках может наблюдаться высокая волатильность. Среди этих рисков авторы исследования выделяют усугубление банковского кризиса в США, обострение ситуации на Украине и новый виток торговой войны Штатов с Китаем.

Российский рынок остается обособленным от мировых проблем, а многие отечественные компании в целом смогли приспособиться к работе в условиях санкций. В их числе — золотодобытчики, которые в прошлом году находились под комплексным давлением ограничений Запада. «Следствием стали рост затрат на производство и заметное снижение объемов реализации, однако, судя по данным последней отчетности, отрасли удалось преодолеть этот спад, удержать добычу и восстановить продажи», — отмечается в аналитической заметке.

Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности золотодобытчиков является возобновление дивидендных выплат. Так, выплаты акционерам возобновила одна из ведущих золотодобывающих компаний «Полюс». И хотя эмитент в мае оказался в SND-листе Минфина США, он не зависит от запретов на внешних рынках, поскольку реализует золото внутри России. «Кроме того, “Полюс” — одна из немногих компаний, которая в перспективе может значительно увеличить объемы добычи. Освоение крупнейшего месторождения Сухой Лог позволит эмитенту нарастить добычу золота более чем на 70% к 2027 году», — отмечают в «Финаме». Потенциал роста акций «Полюса» оценивается в 14,5% при целевой цене 12 034 руб.

Еще один фаворит аналитиков на российском рынке — производитель удобрений «ФосАгро», который остается вне зоны прямых санкций и демонстрирует сильные результаты. В 2022 году компания увеличила выпуск продукции на 4,6%. Продажи выросли на 6,4%, выручка и прибыль — на 34% и 40% соответственно: «Достойные результаты позволяют компании выплачивать дивиденды с двухзначной доходностью. Фактически акции “ФосАгро” остаются единственной дивидендной фишкой в российском секторе базовых материалов. С ноября 2022 года бумаги эмитента выросли на 16,2% и еще сохраняют апсайд около 7%, целевая цена — 8107 руб.».