Подписана дорожная карта по развитию Байкальска

Распоряжением Губернатора Иркутской области утверждена дорожная карта, содержащая конкретные мероприятия и проекты на период до 2025 года, в рамках реализации программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года.

«Дорожная карта необходима для реализации программы развития Байкальска, которое было утверждено Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в конце прошлого года. Дорожная карта включает в себя контрольные точки, сроки, источники и механизмы финансового обеспечения первоочередных мероприятий», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

На ближайшие 2 года предусмотрены предпроектные и проектные работы практически по всем направлениям городского развития, а также работа по гармонизации законодательства для реализации инвестиционных проектов на территории.

Дорожная карта содержит в том числе модернизацию инженерной инфраструктуры, включая системы теплоснабжения, строительство многоквартирного деревянного дома, создание форумной зоны ЭКО.ЦЕХ, создание транспортно-посадочного узла, создание портовой инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, строительство спортивных объектов, реализацию проекта «умный город», создание креативного кластера и многое другое.