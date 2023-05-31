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АТБ стал генеральным партнером фестиваля «Музыка моего города» в Иркутске

27 мая в Иркутске состоялся ежегодный фестиваль «Музыка моего города», генеральным партнером которого выступил Азиатско-Тихоокеанский банк. Масштабное мероприятие собрало около 5000 человек.

АТБ организовал для посетителей розыгрыш призов, танцевальные батлы и аквагрим. Также аниматор в костюме амурского тигра дарил маленьким гостям фестиваля памятные сувениры от банка.

На площадке выступили 25 групп и сольных исполнителей. Со сцены прозвучали музыкальные композиции в стиле рэп, фолк, рок, современный инструментал и электроника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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