АТБ стал генеральным партнером фестиваля «Музыка моего города» в Иркутске

27 мая в Иркутске состоялся ежегодный фестиваль «Музыка моего города», генеральным партнером которого выступил Азиатско-Тихоокеанский банк. Масштабное мероприятие собрало около 5000 человек.

АТБ организовал для посетителей розыгрыш призов, танцевальные батлы и аквагрим. Также аниматор в костюме амурского тигра дарил маленьким гостям фестиваля памятные сувениры от банка.

На площадке выступили 25 групп и сольных исполнителей. Со сцены прозвучали музыкальные композиции в стиле рэп, фолк, рок, современный инструментал и электроника.