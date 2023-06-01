Сбер договорился о сотрудничестве с Центром биометрических технологий

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Сбер заключил соглашение о технологическом партнёрстве с Центром биометрических технологий (ЦБТ). Документ подразумевает тесную координацию действий при создании и развитии биометрических технологий и сервисов. Документ подписали вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль и генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

Центр биометрических технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.

Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка:

Сегодня Сбер проводит в месяц более пяти миллионов операций подтверждения личности с применением биометрии для трёх миллионов уникальных клиентов. А всего свыше 30 миллионов человек доверили свои биометрические данные банку. Сейчас в рамках нового законодательства мы готовимся к передаче биометрических данных в государственную Единую биометрическую систему. Мы начинаем информирование и передачу данных уже в июне — разумеется, только если клиенты не против этого. С учётом наших масштабов и числа наших клиентов работа предстоит непростая. Однако мы полностью выполним регуляторные требования и обеспечим бесшовный, незаметный для клиентов переход на новую систему хранения и использования биометрии. Подписание соглашения с ЦБТ позволит нам сделать это максимально эффективно и будет способствовать дальнейшему развитию биометрических сервисов в нашей стране.

Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий:

Помимо выполнения норм закона, Сбер также активно развивает и сами технологии биометрии и внедряет новые сервисы. В отделениях банка можно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, а затем получать услуги банка дистанционно: открывать счета и вклады, оформлять кредиты без очного посещения. Это делает доступными нужные финансовые операции из любой точки страны. В дальнейшем вместе со Сбером мы будем изучать потребности пользователей и работать над новыми услугами, где может применяться биометрия, — при этом уделяя внимание безопасности и комфорту клиентского пути.