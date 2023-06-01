В Альфа-Банке лучшая программа для предпринимателей

Альфа-Банк получил главный приз на конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП», организованном Торгово-промышленной палатой в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Альфа-Банк представил программу «Цифровой опыт: от идеи до первых онлайн-продаж». Она со значительным отрывом была признана лучшей, по мнению предпринимателей. Благодаря программе предприниматели могут открыть бизнес за 5 дней — от идеи до старта продаж. Для этого достаточно сделать 3 шага: зарегистрировать бизнес, создать интернет-магазин и продавать на маркетплейсах, подключив нужные сервисы.

Кроме того, Альфа-Банк победил в специальной номинации «За комплексную поддержку и развитие системы онлайн-продаж малого и среднего бизнеса».

Конкурс проходил в 3 этапа, где на первых двух банки презентовали свои программы для предпринимателей, а экспертное жюри выбирало лучшие проекты. В финале оценку предложений банков давали исключительно действующие предприниматели, руководители и собственники семейного бизнеса. Программа Альфа-Банка для МСП была признана лучшей среди более чем 150 программ.

«Мы делаем, так, чтобы предпринимателям было максимально быстро, выгодно, удобно открывать и развивать бизнес. Создаем инновационные сервисы, придумываем мероприятия по всей стране, организуем нетворкинг. Три простых шага помогут запустить работающий бизнес за несколько дней. А свою энергию можно тратить на воплощение креативных и ярких бизнес-идей», — прокомментировал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Главная цель конкурса — стимулирование развития рынка качественных банковских предложений и услуг для малого и среднего бизнеса и содействие созданию равных условий конкуренции.